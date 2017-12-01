Стал известен лауреат премии за худшее описание секса в литературе

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Ежегодную премию за худшее описание секса в литературе получил американец Кристофер Боллен за роман "Разрушители".

По мнению жюри, в произведении писатель зашел "слишком далеко в своих попытках описать знакомое новыми терминами", сообщает "Газета.ру". Речь идет об отрывке, в котором главный герой и его бывшая подруга возобновляют отношения.

Премию вручает журнал The Literary Review. Ранее там рассказали, что в этом году секс в литературе стал лучше.

В 2016 году лауреатом стал итальянский писатель, поэт и переводчик Эрри Де Лука за сцену в романе "Один день до счастья". В 2015 премию получил певец Моррисси за дебютный роман "Список потерянных".