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Культура

15:12

"Моя Планета" отметит 10-летие премьерами, выставками и запуском HD-версии

культура туризм

Фото: "Моя Планета"

К 10-летию телеканал "Моя Планета" начнет вещание в HD-качестве, откроются всероссийские выставки, в эфире появятся новые лица, а фотографы и активные путешественники смогут принять участие в ежегодной премии "Моя Планета – 2019".

1 ноября к юбилею телеканала в аэропортах Санкт-Петербурга, Казани и Симферополя открылись фотовыставки. 5 ноября экспозиция появится в зоне вылета аэропорта Новосибирска. Путешествующие пассажиры смогут оценить выставку из 45 фотографий, собранную из лучших работ зрителей-путешественников, участников ежегодных фотовыставок "Моя Планета". Кроме того, 1 декабря выставка появится в метро Нижнего Новгорода.

В первой декаде ноября в эфире телеканала зрителей ждут громкие премьеры новых проектов. 1 ноября в 20:40 известная актриса и блогер Агата Муцениеце составит хит-парад самых адреналиновых и экстремальных развлечений всех регионов мира в проекте "Страшно. Интересно". Девушка отправится в Каталонию, где ее ждут адреналиновые гонки на Lamborghini, полеты на воздушном шаре и очень громкие праздники с рекордным количеством пиротехники. А 8 ноября в 20:40 Агата вместе со зрителями канала отправится на север Испании – в Наварру, Арагон и Страну Басков. Ее ждет сплав на гидроспиде по самой бурной реке Пиренейского полуострова и многое другое.

С 2 по 4 ноября в 11:30 Русское географическое общество и телеканал "Моя Планета" представят новый документальный проект "Живая вода" – зрители смогут отправиться в путешествие по местам, где из-под земли бьют целебные источники.

7 ноября начнется прием заявок на премию в области путешествий и приключений "Моя Планета – 2019". К участию будут допущены фотографии, видео и репортажи, сделанные в путешествиях. Выбирать лучших будут пользователи Сети и компетентное жюри.

А 1 декабря запустят HD-версию телеканала "Моя Планета". Благодаря переходу на формат высокой четкости картинка станет более реалистичной и яркой. Это позволит зрителям по-новому взглянуть на любимые проекты и насладиться новыми эфирными премьерами.

В следующем году зрителей телеканала также ждет несколько громких премьер. В новогодние праздники это будет проект "Кавказский пленник" – уже сняты серии проекта в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Чечне, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Ставропольском крае.

Еще одна премьера января 2020 года – "Новая Земля. Погружение в неизвестность". Это еще один результат совместной работы РГО и "Моей Планеты". Герои фильма – морские биологи из Московского университета и профессиональные водолазы – отправятся в сложнейшую экспедицию на архипелаг Новая Земля. Там дайверы рискнут совершить опасное погружение на дно Северного Ледовитого океана, что в этой акватории еще никто и никогда не делал. Ученые хотят узнать, есть ли жизнь в этих ледяных глубинах.

До появления телеканала "Моя Планета" на отечественном телевидении не существовало российских каналов, занимающихся профессиональным производством познавательных проектов. Сейчас телеканал входит в топ-15 по рейтингу среди всех тематических каналов России, он номер один среди всех познавательных телеканалов по охвату аудитории (данные Mediascope).

"Я рад, что "Моя Планета" все эти 10 лет благодаря самоотверженной работе команды на равных конкурирует с мировыми грандами в познавательном жанре, при этом располагая несопоставимо меньшими возможностями и ресурсами, – отметил главный редактор телеканала Николай Табашников. – Я благодарю всех, кто работал на канале и работает на нем сейчас. Также хотелось бы поблагодарить наших верных зрителей, которые все 10 лет смотрели "Мою Планету" и продолжают открывать этот удивительный окружающий мир вместе с нами".

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