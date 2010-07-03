"Моя Планета" отметит 10-летие премьерами, выставками и запуском HD-версии

Фото: "Моя Планета"
К 10-летию телеканал "Моя Планета" начнет вещание в HD-качестве, откроются всероссийские выставки, в эфире появятся новые лица, а фотографы и активные путешественники смогут принять участие в ежегодной премии "Моя Планета – 2019".
1 ноября к юбилею телеканала в аэропортах Санкт-Петербурга, Казани и Симферополя открылись фотовыставки. 5 ноября экспозиция появится в зоне вылета аэропорта Новосибирска. Путешествующие пассажиры смогут оценить выставку из 45 фотографий, собранную из лучших работ зрителей-путешественников, участников ежегодных фотовыставок "Моя Планета". Кроме того, 1 декабря выставка появится в метро Нижнего Новгорода.
В первой декаде ноября в эфире телеканала зрителей ждут громкие премьеры новых проектов. 1 ноября в 20:40 известная актриса и блогер Агата Муцениеце составит хит-парад самых адреналиновых и экстремальных развлечений всех регионов мира в проекте "Страшно. Интересно". Девушка отправится в Каталонию, где ее ждут адреналиновые гонки на Lamborghini, полеты на воздушном шаре и очень громкие праздники с рекордным количеством пиротехники. А 8 ноября в 20:40 Агата вместе со зрителями канала отправится на север Испании – в Наварру, Арагон и Страну Басков. Ее ждет сплав на гидроспиде по самой бурной реке Пиренейского полуострова и многое другое.2 по 4 ноября в 11:30 Русское географическое общество и телеканал "Моя Планета" представят новый документальный проект "Живая вода" – зрители смогут отправиться в путешествие по местам, где из-под земли бьют целебные источники.
7 ноября начнется прием заявок на премию в области путешествий и приключений "Моя Планета – 2019". К участию будут допущены фотографии, видео и репортажи, сделанные в путешествиях. Выбирать лучших будут пользователи Сети и компетентное жюри.
А 1 декабря запустят HD-версию телеканала "Моя Планета". Благодаря переходу на формат высокой четкости картинка станет более реалистичной и яркой. Это позволит зрителям по-новому взглянуть на любимые проекты и насладиться новыми эфирными премьерами.
В следующем году зрителей телеканала также ждет несколько громких премьер. В новогодние праздники это будет проект "Кавказский пленник" – уже сняты серии проекта в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Чечне, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Ставропольском крае.
Еще одна премьера января 2020 года – "Новая Земля. Погружение в неизвестность". Это еще один результат совместной работы РГО и "Моей Планеты". Герои фильма – морские биологи из Московского университета и профессиональные водолазы – отправятся в сложнейшую экспедицию на архипелаг Новая Земля. Там дайверы рискнут совершить опасное погружение на дно Северного Ледовитого океана, что в этой акватории еще никто и никогда не делал. Ученые хотят узнать, есть ли жизнь в этих ледяных глубинах.
"Я рад, что "Моя Планета" все эти 10 лет благодаря самоотверженной работе команды на равных конкурирует с мировыми грандами в познавательном жанре, при этом располагая несопоставимо меньшими возможностями и ресурсами, – отметил главный редактор телеканала Николай Табашников. – Я благодарю всех, кто работал на канале и работает на нем сейчас. Также хотелось бы поблагодарить наших верных зрителей, которые все 10 лет смотрели "Мою Планету" и продолжают открывать этот удивительный окружающий мир вместе с нами".
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