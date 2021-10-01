Москва онлайн: президент "Кинотавра" Александр Роднянский расскажет, какие фильмы смотреть

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

3 октября зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят встречу с президентом кинофестиваля "Кинотавр" и продюсером Александром Роднянским. Он расскажет о тенденции развития кинематографа в России и мире, а также укажет на фильмы, на которые стоит обратить внимание.

В этом году кинофестиваль проходил с 18 по 25 сентября. Его программа стала одной из самых насыщенных за всю историю существования кинофестиваля.

Изначально в конкурсной программе участвовали только отечественные фильмы, теперь же в числе участников есть картины, созданные иностранными режиссерами на русском языке или совместно с Россией.

Смотрите прямую трансляцию 3 октября в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.