Первую лекцию из курса о творческом наследии семьи Рерихов прочитают в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Государственный музей Рерихов открывает сегодня, 1 октября, цикл лекций под названием "Творческое наследие семьи Рерихов". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу культурного учреждения.

"Стартуем с лекцией "Индо-португальская художественная традиция Южной Индии XVII-XVIII веков в коллекции произведений искусства из наследия семьи Рерихов". Лекция расскажет о художественных традициях резьбы по слоновой кости, которые возникли в Индии, Китае и Японии в XVII-XVIII веках благодаря инициативе португальских торговцев и миссионеров", – проинформировали в пресс-службе.

Сообщается, что музей Рерихов создали в феврале 2016 года после решения министерства культуры РФ. При этом экспозиция "Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ" появилась нынешней весной.

Отмечается, что курс включает 6 лекций о живописных произведениях и предметах мемориальных коллекций знаменитой семьи. Будут затронуты следующие темы: библейская живопись Святослава Рериха, памятники старины, эстетические основы художественного творчества Николая Рериха и культ богинь в индуистской скульптуре в коллекции произведений искусства из наследия семьи Рерихов.

В пресс-службе уточнили, что продолжительность одной лекции составит 90 минут. Все занятия пройдут в лектории Музея Востока.

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