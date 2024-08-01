Китай и Куба подтвердили участие в Международном форуме объединенных культур в Петербурге

Фото: 123RF/belegan

Представители Китая, Кубы и Шри-Ланки подтвердили, что будут участвовать в Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"На сегодня мы получили мировую палитру подтверждений об официальном участии министров и замминистров. Это и Китай, и Куба, и Шри-Ланка, и наши ближайшие соседи – Армения, Белоруссия, Киргизия, Приднестровье", – приводит ее слова ТАСС.

Любимова также сообщила об активизации диалога со странами Африки. Министр уточнила, что Москва с нетерпением ждет руководителей министерств культуры из Судана, Джибути, Гвинеи, Мали, Зимбабве.

На ВДНХ с 27 июля по 4 августапроходит VII Международный фестиваль искусств "Вдохновение". Главными темами станут новые лица и 85-летие выставочной площадки. В течение девяти дней состоится более 70 мероприятий.

Запланированы кинопоказы, открытые репетиции, а также шоу лаборатории современного танца и театра и разнообразные перформансы. В них будут участвовать коллективы из 10 стран, в том числе России, Бразилии, Ирана и ЮАР.