"Союзмультфильм" и Успенский договорились о правах на "Простоквашино"

Фото: кадр из первой серии мультфильма "Возвращение в Простоквашино", режиссер серии Михаил Солошенко

Писатель Эдуард Успенский и киностудия "Cоюзмультфильм" урегулировали спор об авторских правах. Они заключили договор на использование оригинальных сценариев мультфильмов про "Простоквашино" и 10 еще не экранизированных литературных историй из этой серии, сообщили в пресс-службе студии.

Помимо этого, автор дал мультипликаторами исключительную лицензию на использование товарных знаков с именами и изображениями популярных героев с наименованием "Простоквашино". Автор не сможет выдавать лицензии на использование произведений другим лицам, подчеркнули в пресс-службе. Весь процесс лицензирования будет происходить через "Союзмульфильм", а тот будет выплачивать автору роялти от доходов.

"Мы очень рады, что в результате переговорного процесса удалось урегулировать все существующие разногласия и перейти к конструктивному сотрудничеству", – цитирует предправления "Союзмультфильма" Юлиану Слащеву Агентство "Москва".

Студия заинтересована в экранизации и других произведений Успенского, отметила Слащева, добавив, что об этом идут переговоры.

Ранее писатель, автор сценария мультфильма "Простоквашино" Эдуард Успенский заявил, что намерен подать в суд на "Союзмультфильм" после выхода первого эпизода нового мультсериала. По его словам, компания не имеет права выпускать новые серии. На студии подчеркивали, что обладают всеми необходимыми документами для съемок.

Первая серия появилась в Сети 3 апреля. Она посвящена Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в классических сериях. Его сын Антон Табаков озвучил Матроскина в новом сезоне.