Личность "Сплетницы" из сериала раскрыли в первом эпизоде шоу

Фото: кадр из многосерийного фильма "Сплетница"; режиссер – Марк Пизнарский; производство – Warner Bros. Television

Пользователи соцсети TikTok раскрыли личность "Сплетницы" в первом эпизоде шоу. Об этом сообщает "Газета.ru".

Отмечается, что владелица аккаунта @yussijuice2.0 рассказала, что в пилотной серии Пенн Бэджли, сыгравший Дэна Хамфри, сидит за монитором ноутбука перед открытой страницей "Сплетницы".

В этот момент анонимный рассказчик на фоне заявляет, что личность "Сплетницы" является тайной.

Ранее стриминговый сервис Netflix рассказал, какие актеры присоединятся к съемкам второго сезона фантастического сериала "Ведьмак".

Уточняется, что роль Дийкстры исполнит Грэм Мактавиш из трилогии Питера Джексона "Хоббит". Кроме того, роли Нэннеке и Риенса исполнят Аджоа Андох и Крис Фултон из "Бриджертонов". Также в сериале получили роли Кэсси Клер, Лиз Карр, Саймон Кэллоу и Кевин Дойл.