Личность "Сплетницы" из сериала раскрыли в первом эпизоде шоу

Фото: кадр из многосерийного фильма "Сплетница"; режиссер – Марк Пизнарский; производство – Warner Bros. Television
Пользователи соцсети TikTok раскрыли личность "Сплетницы" в первом эпизоде шоу. Об этом сообщает "Газета.ru".
Отмечается, что владелица аккаунта @yussijuice2.0 рассказала, что в пилотной серии Пенн Бэджли, сыгравший Дэна Хамфри, сидит за монитором ноутбука перед открытой страницей "Сплетницы".
В этот момент анонимный рассказчик на фоне заявляет, что личность "Сплетницы" является тайной.
Ранее стриминговый сервис Netflix рассказал, какие актеры присоединятся к съемкам второго сезона фантастического сериала "Ведьмак".
Уточняется, что роль Дийкстры исполнит Грэм Мактавиш из трилогии Питера Джексона "Хоббит". Кроме того, роли Нэннеке и Риенса исполнят Аджоа Андох и Крис Фултон из "Бриджертонов". Также в сериале получили роли Кэсси Клер, Лиз Карр, Саймон Кэллоу и Кевин Дойл.
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