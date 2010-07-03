В Сети удивились виду Пугачевой

В Сети появились видеоролики со съемок выпуска развлекательной передачи, посвященного 70-летию Аллы Пугачевой. Пользователи, оценившие видео с артисткой, обратили внимание на ее плохой вид, сообщают "Дни.ру".
На съемках Пугачева была в обтягивающих черных джинсах, ботинках на высоких каблуках, темном топе и красном пиджаке. Для встречи каждого гостя артистка поднимаясь из-за стола.
Чествовать артистку пришли певец Филипп Киркоров, тренер Татьяна Тарасова, дизайнер Игорь Гуляев, певец Валерий Леонтьев и другие. Вел передачу муж Пугачевой Максим Галкин.
В комментариях зрители обратили внимание, как тяжело двигается певица. Кто-то высказался об излишней худобе. Досталось Пугачевой и за несоответствие стиля возрасту.
Пользователи пишут, что в этом возрасте лучше сидеть дома и воспитывать детей, а не строить из себя тинейджера. Кто-то предположил, что у Пугачевой анорексия.
Ранее СМИ сообщили, что Пугачеву госпитализировали в институт хирургии имени Вишневского. Якобы там ей провели срочную операцию на сердце.
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