В Сети удивились виду Пугачевой

В Сети появились видеоролики со съемок выпуска развлекательной передачи, посвященного 70-летию Аллы Пугачевой. Пользователи, оценившие видео с артисткой, обратили внимание на ее плохой вид, сообщают "Дни.ру".

На съемках Пугачева была в обтягивающих черных джинсах, ботинках на высоких каблуках, темном топе и красном пиджаке. Для встречи каждого гостя артистка поднимаясь из-за стола.

Чествовать артистку пришли певец Филипп Киркоров, тренер Татьяна Тарасова, дизайнер Игорь Гуляев, певец Валерий Леонтьев и другие. Вел передачу муж Пугачевой Максим Галкин.

В комментариях зрители обратили внимание, как тяжело двигается певица. Кто-то высказался об излишней худобе. Досталось Пугачевой и за несоответствие стиля возрасту.

Пользователи пишут, что в этом возрасте лучше сидеть дома и воспитывать детей, а не строить из себя тинейджера. Кто-то предположил, что у Пугачевой анорексия.

Ранее СМИ сообщили, что Пугачеву госпитализировали в институт хирургии имени Вишневского. Якобы там ей провели срочную операцию на сердце.