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16:53

Сообщения о причастности Запашного к мошенничеству назвали фейком

культура

16:53

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Фото: портал Москва 24

В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского назвали фейковой и недостоверной информацию о том, что Эдгард Запашный намеренно разорил компании, которые занимались гастролями цирка, передает РИА Новости.

В пресс-службе организации добавили, что с компаниями, которые имеют дебиторскую задолженность перед цирком, в судебном порядке проводится работа по взысканию этой задолженности.

Также в цирке рассказали, что такие обвинения в адрес генерального директора цирка часто появляются накануне или после заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, членом которого является Запашный.

Ранее в СМИ сообщалось, что межрегиональная общественная организация "Творческое объединение цирковых коллективов" собирается обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить деятельность Эдгарда Запашного. По мнению членов организации, он намеренно обанкротил три компании, которые занимались гастролями его цирка, чтобы не платить артистам и заказчикам.

культура

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