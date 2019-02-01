Кабмин утвердил состав попечительского совета Фонда кино

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Распоряжение, утверждающее состав попечительского совета Фонда кино, подписал Дмитрий Медведев. Документ появился на сайте российского правительства.

Председателем попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии стал вице-премьер страны Константин Чуйченко. А глава Минкультуры Владимир Мединский назначен его заместителем.

В совет вошли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава Сбербанка Герман Греф и глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

Совет возьмет на себя плановые и внеплановые проверки деятельности фонда, утверждение заключений и работу над финансовой отчетностью за год.

Состав назначается кабмином по представлению культурного ведомства на три года.

Фонд кино был создан в 1994 году в рамках подготовки к празднованию 100-летия мирового и российского кинематографа. Организация занимается поддержкой отечественной кинематографии, повышением ее конкурентоспособности и обеспечением условий для создания качественных кинолент.

Ранее Владимир Мединский заявил, что в 2019 году Минкультуры пересмотрит критерии финансирования кинофестивалей. Такое поручение он дал департаменту кинематографии.