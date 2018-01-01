Гранты на повышение зарплат педагогам школ искусств предоставят в Москве

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Гранты на повышение зарплат педагогов предоставят в столичных школах искусств. Постановление вступило в силу 1 января 2018 года.

На каждого педагога должны выделять по 140 тысяч в год. Дополнительные выплаты получат 5 850 преподавателей, методистов, концертмейстеров и других работников детских школ искусств. Платить педагогам будут ежеквартально – по 35 тысяч рублей за квартал. Документ разработан для сохранения и развития кадрового потенциала детских школ искусств Москвы.

Ранее Сергей Собянин вручил гранты учащимся школ и колледжей искусств в столице. Гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства присуждаются с 2016 года в 19 номинациях.