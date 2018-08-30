Сотрудников колонии в Татарстане подозревают в избиении осужденных

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Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за превышения полномочий сотрудниками исправительной колонии №18, сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, в августе 2018 года в Казани сотрудники указанной колонии Ленар Гаязов и Андрей Семенов избили одного из осужденных. Они нанесли ему телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков.

27 августа их задержали и предъявили им обвинения. Свою вину сотрудники исправительного учреждения не признали. Суд отправил их под домашний арест.

В ходе расследования следствие установило еще один факт избиения: в 2015 году Гаязов нанес несколько ударов деревянным предметом одному из осужденных. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суде об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.