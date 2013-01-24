24 января 2013, 15:37Происшествия
Полицейского уволили за угрозу расправы над гражданином Узбекистана
Полицейского уволили за угрозу расправы над гражданином Узбекистана, информирует пресс-служба УТ МВД России по Центральному ФО.
В службу собственной безопасности ведомства поступило сообщение о том, что один из сотрудников отдела полиции на железнодорожной станции Голицыно на станции Москва-Белорусская вымогает у иностранца деньги.
"Было выяснено, что гражданин Республики Узбекистан работал в магазине близкой родственницы сотрудника полиции. Хозяйка не делала ревизию несколько месяцев и не сразу заметила нехватку товаров на общую сумму 750 000 рублей. Со слов гражданина Республики Узбекистан, он использовал деньги по собственному усмотрению", - говорится в сообщении.
Полицейский, угрожая мужчине физической расправой, потребовал вернуть присвоенные деньги.
Действия сотрудника были расценены как противоправные, из органов внутренних дел его уволили. Материалы дела направлены для принятия процессуального решения.
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