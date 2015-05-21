Жителя Петербурга задержали в ВАО за автоподставу

Столичные полицейские задержали за автоподставу жителя Санкт-Петербурга, передает пресс-служба столичной полиции.

По данным полиции, утром 20 мая подозреваемый бросился под автомобиль, а затем сообщил водителю, что тот ударил его по руке и повредил часы стоимостью 2 миллиона рублей.

71-летний водитель позвонил жене и сообщил об инциденте, но она вызвала полицию. Супруги отдали деньги аферисту, но после выхода из подъезда его задержали.

"Пострадавшего", ставшего фигурантом уголовного дела, отправили под стражу.