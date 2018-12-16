В центре Москвы ограбили французского студента

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В центре Москвы 15 декабря ограбили французского студента столичного вуза. Об этом со ссылкой на осведомленный источник передает "Интерфакс".

Инцидент произошел в Большом Златоустинском переулке. Неизвестные избили студента и похитили у него 59 тысяч рублей.

В ночь на воскресенье двое злоумышленников, вооруженных бейсбольными битами, избили сотрудника супермаркета. Они забрали из магазина три бутылки коньяка, но позже были задержаны.