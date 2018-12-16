На севере Москвы у пенсионерки угнали Lexus за три миллиона рублей

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В Савеловском районе Москвы у 59-летней пенсионерки угнали автомобиль Lexus RX200T стоимостью 3,2 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на столичное МВД передает Агентство "Москва".

Автомобиль угнали с неохраняемой парковки возле дома 35 по 4-му Вятскому переулку. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В конце ноября в ТиНАО угнали Mercedes-Benz за 5 миллионов рублей. Автомобиль также был припаркован возле дома потерпевшего.

В начале декабря две пьяные девушки угнали Land Rover в центре Москвы. Позднее автомобиль обнаружили недалеко от места угона.