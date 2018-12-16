Двое грабителей с битами унесли алкоголь из магазина в центре Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В Хамовниках двое неизвестных ограбили продуктовый супермаркет. Об этом со ссылкой на столичное МВД передает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в доме 33/11 по Комсомольскому проспекту. Вооруженные бейсбольными битами грабители избили сотрудника магазина и похитили три бутылки коньяка на сумму 2,2 тысячи рублей. Сотрудник магазина получил травмы лба и предплечья.

Полиция задержала нападавших: ими оказались безработные 32 и 33 лет. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (часть 2 статьи 162 УК РФ).

В конце ноября в подмосковной Истре местный житель ограбил продуктовый магазин. К моменту задержания он успел потратить похищенные деньги на алкоголь и еду.