На юго-востоке Москвы полицейские задержали вора-рецидивиста

Сыщики уголовного розыска совместно с полицейскими ОМВД России по району Жулебино задержали подозреваемого в серии квартирных краж, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В полицию за короткий срок поступило семь заявлений о квартирных кражах. В ходе проверки оперативники установили, что каждый раз вор проникал в дом, вскрыв входную дверь.

Вскоре полицейские задержали преступника. Им оказался уроженец Харькова, обучающийся в педагогическом институте, но прерывавший учебу из-за судимостей. За десять лет он оказывался на скамье подсудимых пять раз.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Домушнику грозит до шести лет лишения свободы.

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