Главный редактор регионального портала "Рязань.Лайф" найдена убитой

14:30
Фото: vk.com/id164303397
Главного редактора регионального портала "Рязань.Лайф" Жанну Шеплякову убили, сообщает пресс-служба СК РФ по Рязанской области.
Тело погибшей с большим количеством колото-резаных ран было обнаружено 15 января в районе 23 часов вечера. По предварительным данным, причиной убийства стал бытовой конфликт. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
"По данному факту Железнодорожным межрайоным следственным отделом города Рязань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), – сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в совершении преступления подозревается супруг убитой 1983 года рождения. Уточняется, что он вместе с детьми покинул Рязань и уехал в другую область. Однако позднее его нашли и задержали. Дети переданы родственникам.
"В настоящее время с задержанным выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление и уточнение всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в СК.
Ранее двух мужчин нашли убитыми в квартире в районе Перово. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: