Главный редактор регионального портала "Рязань.Лайф" найдена убитой

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Главного редактора регионального портала "Рязань.Лайф" Жанну Шеплякову убили, сообщает пресс-служба СК РФ по Рязанской области.

Тело погибшей с большим количеством колото-резаных ран было обнаружено 15 января в районе 23 часов вечера. По предварительным данным, причиной убийства стал бытовой конфликт. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

"По данному факту Железнодорожным межрайоным следственным отделом города Рязань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), – сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в совершении преступления подозревается супруг убитой 1983 года рождения. Уточняется, что он вместе с детьми покинул Рязань и уехал в другую область. Однако позднее его нашли и задержали. Дети переданы родственникам.

"В настоящее время с задержанным выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление и уточнение всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в СК.

Ранее двух мужчин нашли убитыми в квартире в районе Перово. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются.

