Задержан второй фигурант дела о съемках детского порно в квартире на юге столицы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники полиции задержали генерального директора "Лим-опт" Андрея Храброва по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними. Задержание произошло в квартире по адресу Каширское шоссе, дом 94, корпус 2, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, подозреваемый совместно с другим фигурантом дела Сергеем Егоровым совершил сексуальные действия в отношении троих несовершеннолетних мальчиков в квартире в Шипиловском проезде.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.135 ("Развратные действия"), ч. 4 ст.132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")", – сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что задержанный подозревается в совершении сексуального насилия над семиклассником и восьмиклассником. Также, по версии следователей, он совершил развратные действия в отношении учащегося девятого класса.

Суд ранее арестовал Сергея Егорова. Он подозревается в том, что с января 2017 года по июль текущего года в квартире на юге столицы систематически совершал насильственные действия сексуального характера.

Во время обыска в квартире Егорова обнаружили жесткие диски с незаконным видео.

Ранее сообщалось, что учитель истории в одной из школ в районе Хорошево-Мневники был арестован за развращение малолетнего. Позже его уличили в сексуальном насилии над еще одним ребенком.