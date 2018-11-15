Задержан второй фигурант дела о съемках детского порно в квартире на юге столицы

15 ноября 2018, 18:11
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Сотрудники полиции задержали генерального директора "Лим-опт" Андрея Храброва по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними. Задержание произошло в квартире по адресу Каширское шоссе, дом 94, корпус 2, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным правоохранителей, подозреваемый совместно с другим фигурантом дела Сергеем Егоровым совершил сексуальные действия в отношении троих несовершеннолетних мальчиков в квартире в Шипиловском проезде.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.135 ("Развратные действия"), ч. 4 ст.132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")", – сказал собеседник агентства.
Источник отметил, что задержанный подозревается в совершении сексуального насилия над семиклассником и восьмиклассником. Также, по версии следователей, он совершил развратные действия в отношении учащегося девятого класса.
Суд ранее арестовал Сергея Егорова. Он подозревается в том, что с января 2017 года по июль текущего года в квартире на юге столицы систематически совершал насильственные действия сексуального характера.
Во время обыска в квартире Егорова обнаружили жесткие диски с незаконным видео.
Ранее сообщалось, что учитель истории в одной из школ в районе Хорошево-Мневники был арестован за развращение малолетнего. Позже его уличили в сексуальном насилии над еще одним ребенком.
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