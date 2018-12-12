На рынке в Назрани боевики взорвали гранату – СМИ

На городском рынке в Назрани произошел взрыв, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. Хлопок произошел рядом с ТЦ "Ковчег", уточняют местные СМИ.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в городе проходит антитеррористическая операция. При задержании боевики успели взорвать гранату, тяжелые ранения получили двое силовиков. В настоящий момент оба боевика ликвидированы, их личности устанавливаются.

Известно, что два сотрудника правоохранительных органов с осколочными ранениями средней степени тяжести доставлены в больницу после ЧП. Они в сознании, состояние средней тяжести.