Марихуану изъяли у водителя в Куркино

Инспекторы ГИБДД задержали водителя Kia с наркотическим средством на северо-западе Москвы. Автомобиль остановили в районе дома 6 на Воротынской улице для проверки документов. При этом поведение водителя вызвало подозрение у полицейских. Об этом M24.ru сообщила сотрудник Управления ГИБДД Москвы лейтенант полиции Алеся Грачева.

В ходе досмотра в автомашине были обнаружены 3 пакета с растительным веществом зеленого цвета. Исследование показало, что в них находилось более 100 граммов марихуаны, и почти 3 грамма конопли.

По словам собеседницы, задержанного доставили отдел полиции по району Куркино. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.