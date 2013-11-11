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11 ноября 2013, 09:28

Происшествия

Лжечиновница пыталась продать помещение бизнесмену за 1,3 млн рублей

В Москве задержана лже-иновница, пытавшаяся продать бизнесмену нежилое помещение за 1,3 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба столичного управления МВД, в полицию обратился предприниматель. По его словам, к нему обратилась женщина, представившаяся сотрудником управления департамента жилищного фонда и жилищной политики Москвы по ВАО.

Она предложила купить помещение на Первомайской улице, но никаких полномочий на право проводить такого рода сделки у нее не было.

Оперативники взяли под свой контроль передачу денег, и в момент получения аванса в размере 350 тысяч рублей лжечиновница была задержана.

Как оказалось, подозреваемая была ранее судима за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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