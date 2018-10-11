Москвича оштрафовали за использование чужих товарных знаков на вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвича признали виновным в использовании чужих товарных знаков. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Как сообщает Агентство "Москва", суд установил, что в марте 2017 года 30-летний мужчина реализовывал контрафактную продукцию с чужими товарными (Louis Vuitton, Celine, Hermes, Lacoste, Adidas, Nike) через магазин "Смешные цены" на Курском вокзале.

Суд оштрафовал предпринимателя на 100 тысяч рублей, пока приговор не вступил в законную силу.

В 2017 году стало известно, что Минпромторг РФ планирует на законодательном уровне взяться за нелегальные копии люксовых брендов. Тогда предлагалось внести поправки в законы "О таможенном регулировании в РФ", "О промышленной политике в РФ", в Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно документу, владельцы контрафактных и фальсифицированных товаров будут сами оплачивать хранение, транспортировку и уничтожение товара на территории РФ, так как уничтожение – самая затратная процедура после хранения.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!