Двое мужчин задержаны по подозрению в краже иномарки

Столичные полицейские задержали на Ленинском проспекте двух мужчин, которые подозреваются в похищении автомобиля. Mazda6 пропала 22 июля на улице Архитектора Власова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, с заявлением о краже машины в обратился москвич. Он рассказал, что накануне вечером припарковал автомобиль, однако на следующий день его не обнаружил. Материальный ущерб в итоге составил 870 тысяч рублей.

Подозреваемыми в совершении преступления оказались 29-летний уроженец Ивановской области и 30-летний ранее судимый уроженец Грузии. При этом установлено, что похищенную иномарку они уже успели продать.

В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Оба подозреваемых заключены под стражу.