В Москве у вьетнамца угнали микроавтобус с текстилем

Двое неизвестных, угрожая оружием, избили вьетнамца и отобрали у него машину, в которой находился груз текстиля.

Инцидент произошел накануне на юго-востоке Москвы на улице Белореченской. Ущерб от нападения составил 2 миллиона 500 тысяч рублей, передает "Интерфакс".

Задержать преступников по горячим следам не удалось.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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