08 марта 2013, 11:09Происшествия
В Москве у вьетнамца угнали микроавтобус с текстилем
Двое неизвестных, угрожая оружием, избили вьетнамца и отобрали у него машину, в которой находился груз текстиля.
Инцидент произошел накануне на юго-востоке Москвы на улице Белореченской. Ущерб от нападения составил 2 миллиона 500 тысяч рублей, передает "Интерфакс".
Задержать преступников по горячим следам не удалось.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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