Мальчика ранили ножом в парке на северо-востоке столицы

В парке на северо-востоке столицы 14-летнего мальчика ранили ножом.

"В понедельник в 15.48 на службу "02" поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Анадырский проезд, дом 5 корпус 1", - заявили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Подросток сообщил, что возвращался домой через парк рядом с магазином на улице Печорской, к нему подбежал неизвестный, ранил его и скрылся.

Потерпевший госпитализирован, по данному факту проводится проверка, передает РИА Новости.