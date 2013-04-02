02 апреля 2013, 12:41Происшествия
Мальчика ранили ножом в парке на северо-востоке столицы
В парке на северо-востоке столицы 14-летнего мальчика ранили ножом.
"В понедельник в 15.48 на службу "02" поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Анадырский проезд, дом 5 корпус 1", - заявили в пресс-службе ГУМВД по Москве.
Подросток сообщил, что возвращался домой через парк рядом с магазином на улице Печорской, к нему подбежал неизвестный, ранил его и скрылся.
Потерпевший госпитализирован, по данному факту проводится проверка, передает РИА Новости.
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