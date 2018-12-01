В МВД опровергли информацию о драке в магазине "Дикси" на севере Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В МВД опровергли информацию о драке и избиении продавца магазина "Дикси" на севере Москвы в районе Сокол. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"Группа несовершеннолетних забрала товар в супермаркете на севере Москвы, не оплатив его. Избиения продавцов при этом не было", – сказал представитель МВД, передает Агентство "Москва".

Ранее в СМИ появилась информация, что на Ленинградском проспекте, дом 77 восемь молодых людей в возрасте 18-20 лет ворвались в магазин "Дикси", избили продавцов и похитили товар.

