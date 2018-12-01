Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 декабря 2018, 09:38

Происшествия

В МВД опровергли информацию о драке в магазине "Дикси" на севере Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В МВД опровергли информацию о драке и избиении продавца магазина "Дикси" на севере Москвы в районе Сокол. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"Группа несовершеннолетних забрала товар в супермаркете на севере Москвы, не оплатив его. Избиения продавцов при этом не было", – сказал представитель МВД, передает Агентство "Москва".

Ранее в СМИ появилась информация, что на Ленинградском проспекте, дом 77 восемь молодых людей в возрасте 18-20 лет ворвались в магазин "Дикси", избили продавцов и похитили товар.

В сентябре в одном из магазинов в Пермском крае мужчина вступился за свою жену и пустил в ход пистолет. Конфликт произошел между девушкой и несколькими молодыми людьми.

По словам очевидцев, спровоцировала перепалку женщина. Она оскорбила мужчин, тут же на помощь подоспел ее супруг. Он набросился с кулаками на врагов. Продавцы попытались разнять драку, но в какой-то момент мужчина достал пистолет, и дважды выстрелил в оппонентов. Одна пуля попала в голову одного из молодых людей, другая отскочила. После этого мужчина выбежал на улицу, и стал стрелять в друзей пострадавших. После, он спокойно вернулся в магазин и оплатил покупки.

криминал

Главное

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика