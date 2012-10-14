Из дома певицы Славы похитили 1,6 миллиона рублей

Неизвестные обокрали дом российской певицы и актрисы Анастасии Сланевской (Славы) в Подмосковье, в деревне Поздняково. Общая сумма ущерба составила 1,6 миллиона рублей.

"Анастасия в субботу около 19.00 обратилась в дежурную часть с заявлением о том, что неизвестные проникли в дом и украли вещи, бытовые предметы и деньги на сумму, предположительно, 1,6 миллиона рублей, после чего скрылись", – передает РИА Новости слова источника в правоохранительных органах.

По факту кражи проводится проверка. Дело передано в следственное управление.