Из подмосковного храма украли полтора килограмма золота

Похитители вынесли из храма Пресвятой Богородицы в селе Спирово Волоколамского района полтора килограмма золотых украшений, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение о необычной краже поступило в местную дежурную часть во вторник 9 апреля в 8:55. По предварительным данным, ее совершили двое мужчин и женщина. Пока один отвлекал настоятеля храма, двое других похищали золото, оставленное прихожанами.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция ищет преступников.