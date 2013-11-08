Продавец из мехового салона похитила 800 тысяч рублей

В Москве задержана сотрудница одного из меховых салонов, подозреваемая в краже 800 тысяч рублей из кассы магазина.

По сообщению пресс-службы главка МВД по столице, 1 ноября после доставки и оплаты товара покупателем продавец, получив деньги, скрылась.

2 ноября на северо-западе города сотрудники полиции задержали предполагаемую злоумышленницу – 46-летнюю гражданку Таджикистана.

Похищенное было изъято, возбуждено уголовное дело по статье "Кража".