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08 ноября 2013, 10:17

Происшествия

Продавец из мехового салона похитила 800 тысяч рублей

В Москве задержана сотрудница одного из меховых салонов, подозреваемая в краже 800 тысяч рублей из кассы магазина.

По сообщению пресс-службы главка МВД по столице, 1 ноября после доставки и оплаты товара покупателем продавец, получив деньги, скрылась.

2 ноября на северо-западе города сотрудники полиции задержали предполагаемую злоумышленницу – 46-летнюю гражданку Таджикистана.
Похищенное было изъято, возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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