На конкурс GenerationS поступило более 600 проектов от стартаперов

Фото: ИТАР-ТАСС

С 10 апреля по 20 мая на конкурс-акселератор GenerationS поступило 610 заявок от стартаперов из различных регионов России и стран СНГ. Организаторами конкурса выступают ОАО "РВК" и Центр инновационного развития Москвы (ЦИР) при поддержке Правительства Москвы.

Конкурс технологических стартапов GenerationS разделен на четыре отраслевых трека. Наибольшее количество заявок - 300 проектов, поступило на участие в треке относительно нового для России направления CleanTech (энергоэффективность и ресурсосбережение). Крупнейший международный акселератор в области энергоэффективных и чистых технологий CleanTech Open, 15 мая завершил прием проектов и планирует выбрать десять финалистов на конференции стартап-компаний и инвесторов Startup Village, которая пройдет 3-4 июня на территории "Сколково".

На втором месте по количеству заявок - IT-трек (информационные технологии), оператором которого является проект Web Ready, собравший 182 заявки. Кроме того, менее чем за месяц в треке Industrial (индустриальные решения) получено 77 заявок от молодых предпринимателей. 44 команды с проектами обратились в трек BioTechMed (биотехнологии и медицина), который ведет Томский государственный университет.

В рейтинге самых "активных" регионов лидируют Москва и Московская области - 139 заявок. На втором месте - стартаперы Санкт-Петербурга, они прислали 59 заявок на участие. В лидерах также Свердловская области, Красноярский край, Татарстан, Томская и Иркутская области.

Заявку на конкурc для участия в оставшихся трех треках можно оставить на сайте конкурса GenerationS 2014. Трек Industrial завершает прием заявок 10 июля, IT - 15 июня, BioTechMed - 30 июня. Оценка проектов на конкурсе GenerationS 2014 проводится по методике независимой экспертизы Russian Startup Rating (RSR). После двухступенчатого отбора около двухсот проектных команд будут приглашены к участию в отраслевых акселерационных программах, проводимых операторами треков, а победители - 50 полуфиналистов конкурса - получат приглашения для прохождения с 1 по 12 октября интенсивной коучинговой сессии в Москве.

Финалисты получат возможность презентовать свои проекты инвесторам 14-16 октября на Московском международном форуме "Открытые инновации", а также побороться за призовой фонд в размере 5 миллионов рублей и специальные призы от партнеров конкурса.

В жюри конкурса войдут инвесторы и бизнес-ангелы, заинтересованные в инвестировании в проекты, а также представители департаментов города Москвы, находящиеся в поиске инновационных решений для мегаполиса.