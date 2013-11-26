26 ноября 2013, 18:38Культура
Певица Грейс Гарланд исполнит в столице романтические песни
30 ноября в клубе "Союз композиторов" выступит певица Грейс Гарланд. Она отлично владеет голосом и может пародировать кого угодно - от Хилари Клинтон до Тины Тернер.
Грейс Гарланд. Фото: "Союз композиторов"
За свою карьеру она успела выступить с Робом Томасом и флейтисткой Бобби Хамфри. Также Грейс получила премию "Грэмми". Кроме того, Гарланд выступала вместе с российским джазменом Александром Гуреевым.
"Любовники никогда не лгут в постели" - это название ее дебютного альбома, ставшего лидером рождественских распродаж в США.
Начало концерта - в 21.00, стоимость билетов - от 500 рублей.
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