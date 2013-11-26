Певица Грейс Гарланд исполнит в столице романтические песни

30 ноября в клубе "Союз композиторов" выступит певица Грейс Гарланд. Она отлично владеет голосом и может пародировать кого угодно - от Хилари Клинтон до Тины Тернер.

Грейс Гарланд. Фото: "Союз композиторов"

За свою карьеру она успела выступить с Робом Томасом и флейтисткой Бобби Хамфри. Также Грейс получила премию "Грэмми". Кроме того, Гарланд выступала вместе с российским джазменом Александром Гуреевым.

"Любовники никогда не лгут в постели" - это название ее дебютного альбома, ставшего лидером рождественских распродаж в США.

Начало концерта - в 21.00, стоимость билетов - от 500 рублей.

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