Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

8 декабря, 20:04

Симфонический трибьют AC/DC Highway to Symphony

концерты музыка

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Необычный подход к прочтению хитов одной из самых популярных групп в истории рок-н-ролла предложит симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" с дирижером Президентского оркестра Республики Беларусь Виктором Бабарыкиным.

Сопровождать действо будет официальная трибьют-группа Easy Dizzy.

Лидер трибьют-группы Easy Dizzy Андрей Соколов: "Мы давно думали о создании подобного шоу, но не имея должного опыта, потянуть такое вряд ли бы смогли, поэтому вступили в "преступный сговор" с продюсером Владимиром Бурыкиным. У него уже был подобный опыт "симфонизации" музыки Metallica c оркестром. Насчет передачи общей энергии AC/DC в подобном ключе, у нас даже внутри группы было много споров и мы пришли к решению, что все зависит от "гения" человека, который возьмется за эту задачу. На сцене будет два вокалиста – я и Маттео Джованноне из итальянской группы Bon Scotch, с которыми мы работали на международном фан-сборе AC/DC".

Конечно же сочетание "рок-группа – симфонический оркестр" не новое. Хронологический все началось еще в 1969 году на альбоме Deep Purple Concerto For Group And Orchestra и продолжилось многочисленными коллаборациями в которых поучаствовали уже почти все известные "тяжелые" коллективы, от Scorpions до Metallica. Выяснилось, что экспрессивная музыкальная агрессия тяжелого рока и виртуозное мастерство, усиленное академической школой, отлично сочетаются.

Другое дело, что материал группы AC/DC в большей степени построен на сконцентрированной энергии, вмешательство в которую при помощи расширенной музыкальной базы, может разрушить саму концепцию песни.

По замыслу организаторов в шоу будут представлены песни разных этапов AC/DC в обрамлении мощного нового света и звука, максимально соответствующих масштабам замысла.



Когда: 11 ноября

Где: "Крокус Сити Холл"

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать