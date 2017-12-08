Симфонический трибьют AC/DC Highway to Symphony

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Необычный подход к прочтению хитов одной из самых популярных групп в истории рок-н-ролла предложит симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" с дирижером Президентского оркестра Республики Беларусь Виктором Бабарыкиным.
Сопровождать действо будет официальная трибьют-группа Easy Dizzy.
Лидер трибьют-группы Easy Dizzy Андрей Соколов: "Мы давно думали о создании подобного шоу, но не имея должного опыта, потянуть такое вряд ли бы смогли, поэтому вступили в "преступный сговор" с продюсером Владимиром Бурыкиным. У него уже был подобный опыт "симфонизации" музыки Metallica c оркестром. Насчет передачи общей энергии AC/DC в подобном ключе, у нас даже внутри группы было много споров и мы пришли к решению, что все зависит от "гения" человека, который возьмется за эту задачу. На сцене будет два вокалиста – я и Маттео Джованноне из итальянской группы Bon Scotch, с которыми мы работали на международном фан-сборе AC/DC".
Конечно же сочетание "рок-группа – симфонический оркестр" не новое. Хронологический все началось еще в 1969 году на альбоме Deep Purple Concerto For Group And Orchestra и продолжилось многочисленными коллаборациями в которых поучаствовали уже почти все известные "тяжелые" коллективы, от Scorpions до Metallica. Выяснилось, что экспрессивная музыкальная агрессия тяжелого рока и виртуозное мастерство, усиленное академической школой, отлично сочетаются.
Другое дело, что материал группы AC/DC в большей степени построен на сконцентрированной энергии, вмешательство в которую при помощи расширенной музыкальной базы, может разрушить саму концепцию песни.
По замыслу организаторов в шоу будут представлены песни разных этапов AC/DC в обрамлении мощного нового света и звука, максимально соответствующих масштабам замысла.
Когда: 11 ноября
Где: "Крокус Сити Холл"
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