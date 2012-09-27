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Культура

27 сентября 2012, 12:16

В столичном кинотеатре "35мм" проходит фестиваль чилийского кино

кинотеатры кино

С 26 по 30 сентября в кинотеатре "35мм" проходит фестиваль чилийского кино.

"Фестиваль чилийского кино – это страстные фильмы о сексе, любви и политике, два захватывающих киноцикла – интимный и эпический, галерея незабываемых образов из страны, пережившей ужасы диктатуры и невыносимую легкость свободы", - сообщают организаторы.

В четверг в 19.00 пройдет показ фильма "Бонсай" про начинающего писателя Хулио. Это комедия о любви и литературе, герои которой взрослеют, но не мудреют – как карликовые деревца бонсай. В пятницу зрители смогут увидеть драму "Старые коты". В ее основе – история про пожилую пару, степенную жизнь которой прерывает поломка лифта. В выходные в кинотеатре покажут драмы "Посмертно" и "В постели".

Напомним, традиционно в кинотеатре "35мм" картины показывают на языке оригинала с русскими субтитрами.

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