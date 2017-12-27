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Культура

27 декабря, 10:08

Фанаты комедии "Один дома" смогут прожить день из жизни главного героя

кино культура

Кадр из фильма "Один дома 2" Реж.Крис Коламбус

Отель в Нью-Йорке, где снимался фильм "Один дома", предлагает гостям особую услугу. Фанатам новогодней комедии предлагают снять номер, в котором жил героф киноленты Кевин Маккалистер, и почувствовать себя главным героем картины, сообщает "Вечерняя Москва".

В отеле можно будет попробовать блюда из меню 1990-х, огромное мороженое в номере отеля, получить эксклюзивную коллекцию дисков с пятью сериями фильма, сувениры на память и, подобно Кевину, сделать снимки в фотокабине.

Правда, в шутку уточняется, что Дональд Трамп будет слишком занят, чтобы подсказать вам, где лобби в отеле, а актер Тим Карри вряд ли поприветствует вас вместо консьержа.

Стоит такое удовольствие меньше тысячи долларов. Пожить как Кевин можно будет в отеле с 1 ноября 2018 года, а бронь доступна до 29 октября 2018 года.

К дополнительным услугам предлагается экспресс-пропуск на смотровую площадку с 86-го этажа Empire State Building, четырехчасовая поездка на лимузине по маршруту Кевина, возможность прокатиться на катке Wollman Rink и даже личный фотограф.

Так отель решил отметить 25-летие с момента съемок в Plaza Hotel фильма "Один дома".

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