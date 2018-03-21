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Министр культуры Владимир Мединский поддержал идею создать в России Центр документального кино, с которой к нему обратился режиссер-документалист Сергей Мирошниченко, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"У нас есть идея создания и развития Центра документального кино по подобию “Союзмультфильма”, где можно будет объединить молодых кинематографистов, создав мощную базовую студию для производства неигрового кино", – сказал на встрече с министром Мирошниченко.

Мединский отметил, что государственно-частная структура будет способствовать развитию документального кино в России.

На встрече глава минкульта и режиссер обсудили процедуру отбора проектов, которые будут финансироваться из бюджета. Конкурс пройдет летом 2018 года.

Ранее Мединский предложил передавать усадьбы без музеев в частное владение. По словам министра, здания могут быть переданы в аренду или проданы.