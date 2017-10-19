Известная актриса умерла во Франции в возрасте 100 лет

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Скончалась известная французская актриса Даниэль Дарье. Ей было 100 лет. Актрисы не стало 17 октября, умерла она в своем доме в Буа-ле-Руа.

Дарье родом из Бордо. Мировую известность ей принесла главная роль в картине "Майерлинг" (1936), сообщает агентство France Presse. На тот момент актрисе было 18 лет.

За свою кинокарьеру Дарье сыграла более чем в сотне фильмах и стала символом красоты и изысканности для нескольких поколений зрителей во всем мире. Также она выпустила два музыкальных альбома.

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