Фильм "Довлатов" Германа-младшего поборется за "Золотого медведя"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Кинокартина российского режиссера Алексея Германа-младшего "Довлатов" поборется за "Золотого медведя" – награду Берлинского кинофестиваля.

Фильм вошел в основной конкурс вместе с лентой Уэса Андерсона "Собачий остров" и работами из Франции, Италии, Польши, Германии, Сербии, Швейцарии и Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

Жюри также предстоит оценить картины "Don't worry, he won't get far on foot" Гаса ван Сента с Хоакином Фениксом, "Daughter of mine" Лауры Биспури, "Eva" Бенуа Жако и другие.

Берлинский фестиваль откроется 15 февраля и продлится до 25 февраля.

В основе сюжета фильма "Довлатов" – история нескольких дней жизни писателя, проведенных в Ленинграде в 1971 году. Съемки прошли в воссозданных интерьерах важных мест для ленинградской интеллигенции 1970-х годов – кафе "Сайгон" , Большого драматического театра, киностудии "Ленфильм".

В картине сыграли Данила Козловский и Елена Лядова. Роль Сергея Довлатова исполнил сербский актер Милан Марич. В России премьерный показ фильма запланирован на 2018 год.