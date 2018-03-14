Умер режиссер фильмов "Соломенная шляпка" и "Мэри Поппинс, до свидания!"

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Режиссер фильмов "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки" и "Мэри Поппинс, до свидания!" Леонид Квинихидзе умер в возрасте 80 лет, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

"13 марта на 81-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера театра и кино, Заслуженного деятеля искусств России Квинихидзе Леонида Александровича. Приносим соболезнования родным и близким", – говорится на сайте Союза.

В качестве режиссера Квинихидзе снял игровые фильмы "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Артистка из Грибова", "Крах инженера Гарина", "Первый посетитель", "Моабитская тетрадь", "Миссия в Кабуле", "Орех Кракатук", "31 июня", "Шляпа", "Там, где нас нет" и другие.