"Матильду" покажут все кинотеатры – Станислав Говорухин

До официальной премьеры фильма Алексея Учителя "Матильда" осталось 1,5 месяца. Картина стала одной из самых ожидаемых и самой скандальной. 12 сентября от проката фильма отказалась крупнейшая объединенная сеть "Синема Парк" и "Формула кино" – из-за угроз в адрес кинотеатров. Мы поговорили с экспертами и выяснили, сколько денег фильм может собрать в прокате и сколько потеряет из-за бойкота крупнейших кинотеатров.

Фото: кадр из фильма "Матильда", режиссер Алексей Учитель, сценарий Александр Терехов

"Матильду" покажут все кинотеатры

Председатель комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин уверен, что "Синема Парк" и "Формула кино" изменят свое решение и в результате покажут картину.

"Все кинотеатры ее покажут. Это так пока, волна, а в итоге покажут все. Зрители выйдут, разведут руками и скажут: из-за чего был весь сыр-бор? Владивостокские зрители уже в этом убедились. Кинотеатры испугались не фильма, а мракобесов, которые могут поджечь, взорвать и все, что угодно. Это говорит о том, что человек начал эту кампанию из добрых побуждений, а закончилось тем, что вызвали к жизни самые темные силы", – сказал он.

Кассовые сборы фильма, по мнению Говорухина, будут на уровне "нормальных блокбастеров". "В первые три дня будет много, потом поменьше, поскольку выяснится, что сыр-бор разгорелся из-за ничего. Сарафанное радио быстро работает. Все узнают, что ничего там нет: ни страшного, ни "ужас-ужас", ни секса, ни нормальной любви", – уверен Говорухин.

Помощница Алексея Учителя Анна Шелашина заявила, что режиссер пока не дает комментариев о судьбе и возможных кассовых сборах картины.

Сеть кинотеатров "Московское кино" не планирует отказываться от проката фильма. В сети "Пять звезд" заявили, что примут решение о прокате "Матильды" в конце сентября, сообщает "Интерфакс".

Фото: Фото: кадр из фильма "Матильда", режиссер Алексей Учитель, сценарий Александр Терехов

Сколько фильм потеряет из-за бойкота киносетей

Генеральный директор сети "Синема парк" и "Формула кино" Роман Линин заявил в эфире радиостанции "Коммерсантъ FM", что сеть не смогла бы обеспечить охрану всех кинотеатров в день премьеры. "Судя по тому, как прошел показ во Владивостоке – там было 30 человек усиленной охраны — мы посчитали, что это невозможно осуществить в масштабах всей страны", – пояснил Линин.

В компании оценили возможные финансовые потери, но называть цифры гендиректор сети не стал. "Мы являемся крупнейшей сетью в России, с долей рынка от 20 до 30 процентов. Наверное, каждый может прикинуть, сколько потенциально этот фильм соберет. Вот наши потери примерно в такой пропорции", – сказал он.

Киноэксперт, генеральный директор ФГБУК "Роскультпроект" Олег Иванов отметил, что абсолютные блокбастеры собирают больше четырех миллионов зрителей. При средней цене билета в кино в размере 250 рублей кассовые сборы таких картин составляют больше миллиарда рублей. Однако такие кассовые фильмы в России выходят редко – один-два в год. Еще 10-12 фильмов собирают больше миллиона зрителей и 250 миллионов рублей.

Если предположить, что билеты на фильм купят миллион человек, из-за бойкота объединенной киносети картина потеряет 500–700 миллионов.