Художник-постановщик "Побега из Шоушенка" скончался в США − СМИ

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Британский художник-постановщик фильмов "Побег из Шоушенка" и "Зеленая миля" Теренс Марш, ставший двукратным обладателем премии "Оскар", ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Как сообщает ТАСС, Теренс Марш скончался 9 января в своем доме в штате Калифорния. По данным СМИ, последние четыре года он боролся с онкологическим заболеванием.

Теренс Марш родился в Лондоне в 1931 году и начал работать в кино в 1950-е годы.

Он участвовал в создании таких картин, как "Охота за "Красным Октябрем" (1990), "Побег из Шоушенка" (1994) и "Зеленая миля" (1999). За работу над фильмами "Доктор Живаго" (1965) и "Оливер!" (1968) он получил премию "Оскар". Марш сотрудничал с режиссерами Сидни Поллаком и Джоном Хьюстоном.