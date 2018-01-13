Художник-постановщик "Побега из Шоушенка" скончался в США − СМИ

Фото: AP
Британский художник-постановщик фильмов "Побег из Шоушенка" и "Зеленая миля" Теренс Марш, ставший двукратным обладателем премии "Оскар", ушел из жизни в возрасте 86 лет.
Как сообщает ТАСС, Теренс Марш скончался 9 января в своем доме в штате Калифорния. По данным СМИ, последние четыре года он боролся с онкологическим заболеванием.
Теренс Марш родился в Лондоне в 1931 году и начал работать в кино в 1950-е годы.
Он участвовал в создании таких картин, как "Охота за "Красным Октябрем" (1990), "Побег из Шоушенка" (1994) и "Зеленая миля" (1999). За работу над фильмами "Доктор Живаго" (1965) и "Оливер!" (1968) он получил премию "Оскар". Марш сотрудничал с режиссерами Сидни Поллаком и Джоном Хьюстоном.
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