Создатели сериала "Твин Пикс" задумались о съемках четвертого сезона

Фото: ТАСС/AP/Matt Rourke

Телеканал Showtime задумался о съемках четвертого сезона культового сериала "Твин Пикс". Возможное продолжение истории

обсуждается с режиссером Дэвидом Линчем.

Как заявил программный директор канала Гэри Левин, дверь для Линча и Фроста всегда открыта – в том, что касается и "Твин Пикс", и любых других их задумок, сообщает "Газета.ру".

Третий сезон "Твин Пикс" вышел на телеэкраны в мае 2017 года после 26-летнего перерыва. Все 18 серий полностью отсняты самим Линчем. Сюжет развивается вокруг истории с загадочным исчезновением и убийством школьницы Лоры Палмер.