Ушла из жизни искусствовед Паола Волкова

Искусствовед и историк культуры Паола Волкова ушла из жизни на 83-м году жизни. Об этом сообщает телеканал "Культура", где она работала в последние годы.

Паола Волкова родилась в Москве в 1930 году, МГУ по специальности историк искусства, и получила степень доктора искусствоведения и звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Она преподавала во ВГИКе и на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

Ее считали одним из главных мировых специалистов в области творчества Андрея Тарковского. Она опубликовала более 50 статей о творчестве режиссера, а в 1989 году стала директором фонде его имени.

В 2011 и 2012 году Паола Волкова работала над документальным телесериалом об истории мировой живописи "Мост над бездной" для телеканала "Культура".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!