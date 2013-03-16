16 марта 2013, 12:51Общество
Ушла из жизни искусствовед Паола Волкова
Искусствовед и историк культуры Паола Волкова ушла из жизни на 83-м году жизни. Об этом сообщает телеканал "Культура", где она работала в последние годы.
Паола Волкова родилась в Москве в 1930 году, МГУ по специальности историк искусства, и получила степень доктора искусствоведения и звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Она преподавала во ВГИКе и на Высших курсах сценаристов и режиссеров.
Ее считали одним из главных мировых специалистов в области творчества Андрея Тарковского. Она опубликовала более 50 статей о творчестве режиссера, а в 1989 году стала директором фонде его имени.
В 2011 и 2012 году Паола Волкова работала над документальным телесериалом об истории мировой живописи "Мост над бездной" для телеканала "Культура".
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