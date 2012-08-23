В Москве пройдет ярмарка вакансий для иностранцев

В среду, 29 августа, в столице пройдет ярмарка вакансий для иностранных граждан, сообщается на сайте департамента торговли и услуг Москвы.

Принять участие в ярмарке могут иностранцы, легально проживающие на территории столицы.

Потенциальным работникам окажут содействие в трудоустройстве с заключением официального договора в соответствии с трудовым и миграционным законодательством.

Работодатели, имеющие квоты на привлечение иностранных сотрудников, также могут принять участие в ярмарке.

Мероприятие пройдет на базе ГКУ "Московский центр трудового обмена" по адресу: улица Автозаводская, дом 23, корпус 15.



Уточнить информацию можно по телефонам: 8(495)677-91-44, 8(495)621-04-42 и 8(495)694-57-54.