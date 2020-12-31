В ГИБДД призвали взрослых позаботиться о безопасности детей в новогодние праздники

17:45
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Госавтоинспекция столицы призывает родителей не пренебрегать безопасностью детей на дорогах на новогодних каникулах, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.
"Впереди долгие праздничные каникулы, и многие отправятся в путь: к друзьям, родственникам, на прогулки. Увеличится перемещение детей в транспортных средствах. Столичная ГИБДД обращается к взрослым: будьте предельно бдительны при перевозке маленьких пассажиров", – отмечается в заявлении.
Взрослых призвали помнить, что они несут колоссальную ответственность за жизнь ребенка. Также в ГИБДД пояснили, что зимой повышается риск дорожного травматизма. Из-за погодных условий и короткого светового дня водители и пешеходы должны менять привычную манеру передвижения.
В частности, скользкая дорога, налипание грязи на лобовое стекло автомобиля и другие неблагоприятные факторы являются поводом сбавить скорость и увеличить дистанцию. Пешеходов призвали не подавать плохой пример детям, переходя дорогу в неположенном месте.
В машине следует использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Госавтоинспекция Москвы поздравила всех с наступающим Новым годом и Рождеством и пожелала безопасных дорог и отличного настроения.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала людей, принимающих лекарства от COVID-19, не употреблять спиртное, в том числе в новогоднюю ночь. Она подчеркнула, что ситуация с пандемией коронавируса в России пока не стабилизировалась и ее развитие во многом будет зависеть от того, как пройдут новогодние каникулы.
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