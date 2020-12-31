Более 1,5 тыс аварийных бригад будут дежурить в Москве в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур будут дежурить в Москве в новогоднюю ночь. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Он отметил, что городские службы будут работать в усиленном режиме до 10 января. По его словам, аварийные бригады имеют необходимую технику для устранения нештатной ситуации, также подготовлено 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, три мобильные котельные и запасы резервного топлива.
По словам Бирюкова, в праздники специалисты будут постоянно следить за состоянием ТЭЦ и функционированием тепловых и газовых сетей, а также за газораспределительными пунктами и электрическими центрами питания. Особое внимание специалисты уделят уборке дворовых территорий, пешеходных зон и дорог.
Ранее сообщалось, что в праздники на круглосуточный режим перейдут МОЭК и Мосэнерго. Компании предприняли меры для обеспечения надежного снабжения потребителей Московского региона электроэнергией, теплом и горячей водой. В МОЭК круглосуточное дежурство несут 42 аварийно-ремонтные бригады.
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