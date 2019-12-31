Более 3 тыс человек посетило праздничные мероприятия на Тверской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более трех тысяч человек стали участниками праздничной программы на Тверской улице. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Там рассказали, что наибольшим спросом у горожан пользуются мастер-классы по сноубордингу, которые проходят возле дома 2 на Охотном Ряду. Юные москвичи от 3 до 6 лет осваивают невысокие горки под руководством опытных инструкторов. За три часа гуляний там побывало более 700 участников.

Среди творческих занятий наиболее посещаемым стал мастер-класс по изготовлению ярких новогодних украшений. За первые три часа "Мастерскую новогодних украшений" посетило почти 450 юных гостей. Москвичи увлеченно мастерили картины и подсвечники, а также изучали создание сказочных бусин из стекла.

В "Мастерской робототехники" москвичей обучают конструированию роботов, которые одновременно являются и новогодними персонажами. С 11:00 там уже побывали более 300 гостей.

Рядом с арт-объектом "Космический корабль желаний" проходят мастер-классы по чеканке. Там гости могут отчеканить свое пожелание на металлическое пластине, а после прибить ее к ретрофутуристическому космическому кораблю. Также все желающие могут обшить алюминиевыми и медными пластинами восьмиметровый каркас корабля. Там побывали уже более 300 горожан.

Замыкают пятерку самых посещаемых развлечений космические качели, на которых уже успели покачаться 300 гостей Тверской улицы. Там гимнасты показывают воздушно-акробатические номера.

Особое внимание гости новогодних гуляний на Тверской улице уделяют развлечениям, посвященным космосу. На специальном подиуме "Космодром" дети старше 4 лет собирают космические станции, ракеты, искусственные спутники Земли и луноходы из деревянных элементов.

Многих также заинтересовал "Планетарий", где проходят познавательные занятия, на которых рассказывают, как устроены астролябии, телескопы и спутники, а также проходят мастер-классы по лазерной связи.

Подростки и взрослые уже заинтересовались и тем, что происходит в "Футуристической проекционной мастерской". А любителей интеллектуальных шоу можно встретить на играх "Что? Где? Когда?" и BrainZona. В них уже приняло участие почти 200 человек.

Для гостей Тверской свои хиты уже исполнили группы "ПЯТЕРО", Wonderband, "Собеседник" и Loud Ants Jazz Band. А вечером гостей ждут выступления коллектива ВИА "Татьяна", рокабилли-группы "Мистер Твистер", Гоши Куценко и группы ГК. Специальный проект "Космическое путешествие Снежной королевы" представит продюсерский центр народного артиста России Андриса Лиепы.

Провести весело вечер приглашает и симфонический оркестр под управлением Владимира Яцкевича, а труппа Рупор приглашает на свой специальный проект "Грезы о Земле и небе". Праздничная программа на Тверской улице продлится до 03:00.

