Дворовые территории благоустроили в Басманном районе

09:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Басманном районе благоустроили дворовые территории. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Работы проходили в районе дома 5/7, строении 4, в Лефортовском переулке и доме 7, корпусе 9, строении 1, в Плетешковском переулке. Во время благоустройства специалисты отремонтировали 2471 квадратный метр асфальтобетонного покрытия, устроили 1956 квадратных метров основания и резинового покрытия площадок, разбили 142 квадратных метра цветников и привели в порядок 4,6 тысячи квадратных метров газона.
Также в рамках благоустройства на дворовых территориях появились 30 малых архитектурных форм, две урны, 10 скамеек и 23 парковые опоры. Все территории озеленили: высадили четыре клена и две рябины, 53 куста спиреи и 20 кустов сирени, а также устроили живую изгородь из дерена белого.
Кроме того, около 1,5 тысячи тротуаров теперь покрыто бетонной плиткой, заменено и около тысячи погонных метров бортового камня. Также работы прошли на территории спортивной площадки, вокруг нее установили ограждение длиной 112 погонных метров. Оборудованы и две бетонные трибуны, отремонтирована подпорная стена и установлены 13 опор наружного освещения.
Работы по благоустройству прошли и в Центральном округе. Общественное пространство привели в порядок между улицами Талалихина и Малой Калитниковской, на Народной улице, а также на Школьной улице и прилегающих к ней территориях.
Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в 2019 году в порядок привели 159 парков, большая их часть – маленькие районные площадью от пяти гектаров.
Большое внимание в столице уделяется развитию Москвы-реки. К 2023 году планируется сделать всю территорию вдоль реки доступной для горожан и туристов. Появятся современные набережные и пешеходные зоны.
Как отмечалось до этого, в 2020 году планируют благоустроить более 1,3 тысячи дворов. Адресный перечень сформирован по итогам голосования на портале "Добродел" – 680 дворов, а также по обращениям жителей в органы государственной и муниципальной власти – 658 дворов.
Все адреса, имеющиеся в перечне, утверждены решениями муниципальных общественных комиссий по благоустройству.
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