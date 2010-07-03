Реконструкцию футбольного стадиона "Москвич" планируют завершить в 2021 году

Фото: sport-moskvich.ru
Реконструкцию футбольного стадиона "Москвич", который находится на Волгоградском проспекте, планируют завершить в 2021 году, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства города.
Рабочие уже демонтировали старые трибуны, началось строительство новых, а также стрелковой галереи и атлетического ядра. Проект возводится по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.
"Стадион станет универсальным спортивным объектом, который можно использовать для тренировок, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также соревнований городского уровня по легкой атлетике и футболу", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.
Специалисты реконструируют футбольное поле, арена сможет вмешать 4,2 тысячи зрителей.
На поле уложат натуральный газон с системами автоматического полива и обогрева. В спортивное ядро стадиона войдут легкоатлетическая круговая беговая дорожка на восемь полос, прямая беговая дорожка на 10 полос, секторы легкой атлетики. На прилегающей территории оборудуют автостоянку для машин и для автобусов спортсменов.
Ранее Сергей Собянин заявил, что столица должна быть территорией здорового образа жизни. К настоящему времени в городе открыто уже свыше 22 тысяч спортивных объектов. Туда входят бассейны, гимнастические залы, лыжные трассы, легкоатлетические манежи, горнолыжные склоны и скалодромы.
Столичные власти уделяют повышенное внимание развитию спортивной инфраструктуры. С 2010 года в городе построили или реконструировали 119 крупных спортивных сооружений. В этот список вошли Большая спортивная арена "Лужники", футбольные стадионы "Спартак" и ЦСКА, "ВТБ-Арена", Ледовый дворец "ЦСКА-Арена", а также Дворец гимнастики Винер-Усмановой и многофункциональный плавательный центр в "Лужниках".
Помимо этого, в период с 2019 по 2022 год на средства городского бюджета и инвесторов планируют построить 87 масштабных объектов спорта. Еще 29 спортивных объектов шаговой доступности – бассейны, ВМХ-велодром, каток, футбольный манеж – появятся в городе в рамках программы "Мой район". В планах также создание 13 открытых площадок для занятий воркаутом.
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